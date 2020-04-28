"Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу

Хавбек "Реала" Хамес Родригес может этим летом перейти в английский клуб. Об этом сообщает журналист Никола Скира в твиттере.

По данным источника, в 28-летнем футболисте заинтересован "Эвертон". Клуб готов заключить с полузащитником четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что сам Родригес готов перейти в стан "ирисок" и поработать под руководством Карло Анчелотти.

Также в футболисте заинтересован "Интер Майами". Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

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