"Эвертон" готов предложить контракт Ибрагимовичу

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, в 38-летнем игроке заинтересован "Эвертон". Клуб готов предложить шведу оклад в размере 4,75 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован "Милан" и "Болонья".

С 2016 по 2018 год футболист выступал в АПЛ за "Манчестер Юнайтед".

А еще: "Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru