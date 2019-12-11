"Эвертон" готов предложить контракт Ибрагимовичу
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Daily Express.
По данным источника, в 38-летнем игроке заинтересован "Эвертон". Клуб готов предложить шведу оклад в размере 4,75 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован "Милан" и "Болонья".
С 2016 по 2018 год футболист выступал в АПЛ за "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9