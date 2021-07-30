"Эвертон" готов продать Хамеса

Фото: инстаграм Хамеса Родригеса/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" хочет продать колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб уведомил футболиста, что выставит его на трансфер. Впрочем, пока что у "ирисок" нет предложений по колумбийцу.

В прошлом сезоне 30-летний Родригес провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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