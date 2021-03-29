"Эвертон" готов продать Мину

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Центральный защитник "Эвертона" Йерри Мина летом может покинуть команду, сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб готов рассмотреть предложения о покупке колумбийца. Руководство ливерпульцев рассчитывают обновить состав за счет продажи футболиста.

Заменой мине может стать Калиду Кулибали, с которым главный тренер команды Карло Анчелотти знаком по работе в "Наполи", и будет очень рад его подписанию.

В тоже время, в услугах Мины заинтересованы "Реал Сосьедад", "Бетис" и "Валенсия".

В текущем сезоне защитник выходил на поле в составе "Эвертона" в 24 матчах, в которых смог забить три гола.