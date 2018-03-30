"Эвертон" готов продать Пикфорда в "Атлетико"

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"Эвертон" готов продать Пикфорда в "Атлетико"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, "ириски" готовы продать голкипера за 45 миллионов евро. Напомним, что "Атлетико" рассматривает Пикфорда в качестве возможной замены Яну Облаку.

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