"Эвертон" готов продать Пикфорда в "Атлетико"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, "ириски" готовы продать голкипера за 45 миллионов евро. Напомним, что "Атлетико" рассматривает Пикфорда в качестве возможной замены Яну Облаку.

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