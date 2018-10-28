"Эвертон" готов заплатить 32 миллиона евро за форварда сборной Англии



"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Джейми Варди, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 32 миллионов евро. Трансфер может состояться в виду сложных отношений между форвардом и главным тренером "лис" Клодом Пюэлем.

В нынешнем сезоне 31-летний Варди провел за "Лестер" 9 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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