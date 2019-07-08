"Эвертон" готов заплатить 35 миллионов евро за форварда "Барселоны"

"Эвертон" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. На покупке форварда настаивает главный тренер "Эвертона" Марку Силве.

Также бразилец входит в сферу интересов "Арсенала", "Тоттенхэма", ПСЖ и "Сент-Этьена".

22-летний Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 41 миллион евро. В минувшем сезоне он провел за каталонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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