"Эвертон" готов заплатить 35 миллионов евро за форварда "Барселоны"
"Эвертон" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. На покупке форварда настаивает главный тренер "Эвертона" Марку Силве.
Также бразилец входит в сферу интересов "Арсенала", "Тоттенхэма", ПСЖ и "Сент-Этьена".
22-летний Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 41 миллион евро. В минувшем сезоне он провел за каталонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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