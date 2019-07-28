"Эвертон" готов заплатить 62 миллиона евро за форварда "Кристал Пэлас"

"Эвертон" хочет купить ивуарийского нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа, сообщает журналист Sky Sports Каве Солкехол.

По сведениям издания, ливерпульский клуб предложил за футболиста 62 миллиона евро. Ответ "Кристал Пэлас" пока неизвестен, но ранее сообщалось, что клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро. Также на игрока претендует "Арсенал", но "канониры" предлагают за него только 45 миллионов евро.

26-летний Заа в минувшем сезоне провел за "Кристал Пэлас" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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