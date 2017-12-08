"Эвертон" готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов евро

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"Эвертон" готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов евро

"Эвертон" хочет купить габонского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mirror.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Сам форвард давно собирается сменить клуб, поэтому этот трансфер вполне возможен.

Также 28-летним Обамеянгом интересуются "Ливерпуль" и "Челси". В этом сезоне габонец провел 20 матчах во всех турнирах и забил 19 мячей.

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