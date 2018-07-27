"Эвертон" готовит 55-миллионное предложение для "Барселоны"

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"Эвертон" готовит 55-миллионное предложение для "Барселоны""Эвертон" готовит 55-миллионное предложение для каталонской "Барселоны", информирует sport.es со ссылкой на британскую прессу.

Так, по сведениям источника, указанную сумму "ириски" будут готовы выложить за двух защитников "сине-гранатовых" - Йерри Мину и Люку Диня. Первого англичане оценили в 30 миллионов евро, а второго - на 5 миллионов евро дешевле колумбийца.

Напомним,  "Барселона" повесила ценник на Дембеле. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Было бы супер))

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