"Эвертон" готовит 55-миллионное предложение для "Барселоны"

"Эвертон" готовит 55-миллионное предложение для каталонской "Барселоны", информирует sport.es со ссылкой на британскую прессу.

Так, по сведениям источника, указанную сумму "ириски" будут готовы выложить за двух защитников "сине-гранатовых" - Йерри Мину и Люку Диня. Первого англичане оценили в 30 миллионов евро, а второго - на 5 миллионов евро дешевле колумбийца.

Напомним, "Барселона" повесила ценник на Дембеле. | soccernews.ru