"Эвертон" готовит предложение по Чалову
Во время зимнего трансферного окна нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в "Эвертон".
Как сообщают российские СМИ, "ириски" готовы заплатить за форварда армейцев более 29 миллионов евро.
Московский клуб хочет выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 35 миллионов.
Конкуренцию "Эвертону" составит "Кристал Пэлас", который пытается купить россиянина ещё с лета.
В текущем сезоне 21-летний Чалов сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
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|Норвич Сити
|12
|7