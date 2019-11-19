"Эвертон" готовит предложение по Чалову

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"Эвертон" готовит предложение по Чалову

Во время зимнего трансферного окна нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в "Эвертон".

Как сообщают российские СМИ, "ириски" готовы заплатить за форварда армейцев более 29 миллионов евро.

Московский клуб хочет выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 35 миллионов.

Конкуренцию "Эвертону" составит "Кристал Пэлас", который пытается купить россиянина ещё с лета.

В текущем сезоне 21-летний Чалов сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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