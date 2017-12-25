"Эвертон" готовит предложение по нападающему "Бешикташа"

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"Эвертон" готовит предложение по нападающему "Бешикташа"

Форвард "Бешикташа" Дженк Тосун может перейти в "Эвертон", сообщает турецкая пресса.

"Ириски" готовы в январе предложить за 26-летнего футболиста 20 миллионов евро.

В этом сезоне Тосун сыграл за "Бешикташ" 23 матча, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

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