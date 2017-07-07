"Эвертон" готовит солидное предложение за Сигурдссона

"Эвертон" предложил за хавбека "Суонси" Гильфи Сигурдссона более 35 миллионов евро.

Отметим, что ранее "лебеди" отклонили предложение "ирисок" по футболисту в размере 30 миллионов евро.

Источник сообщает, что "Суонси" не собирается продавать своего лидера, хотя интерес к нему проявляют ряд английский клубов.

В прошлом сезоне Сигурдссон забил за "Суонси" девять мячей и отдал 13 результативных передач.

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