"Эвертон" готовит солидное предложение за Сигурдссона

Теги эвертонсуонси ситигильфи сигурдссон

"Эвертон" готовит солидное предложение за Сигурдссона"Эвертон" предложил за хавбека "Суонси" Гильфи Сигурдссона более 35 миллионов евро. 

Отметим, что ранее "лебеди" отклонили предложение "ирисок" по футболисту в размере 30 миллионов евро.

Источник сообщает, что "Суонси" не собирается продавать своего лидера, хотя интерес к нему проявляют ряд английский клубов.

В прошлом сезоне Сигурдссон забил за "Суонси" девять мячей и отдал 13 результативных передач. 

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