"Эвертон" – "Хаддерсфилд" - 2:0, "Сток Сити" – "Суонси" - 2:1 (обзоры)

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"Эвертон" – "Хаддерсфилд" - 2:0, "Сток Сити" – "Суонси" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 15-го тура английской Премьер-лиги.

"Эвертон" – "Хаддерсфилд" - 2:0 

"Сток Сити" – "Суонси" - 2:1

Не пропустите: "Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Уотфордом" и другие результаты 15-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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