"Эвертон" хочет арендовать Йовича
Фото: инстаграм Йовича\Автор неизвестен
"Эвертон" хочет усилить позицию центрального нападающего в последний день январского трансферного окна.
Как сообщает издание The Telegraph, английский клуб обратил свое внимание на форвард мадридского "Реала" и сборной Сербии Луку Йовича.
По информации источника, "ириски" хотят взять нападающего в аренду. Отмечается, что королевский клуб уже одобрил уход сербского футболиста.
В нынешнем сезоне Йович принял участие в 11 матчах "Реала" в Ла Лиге, в которых сумел отметиться одним забитым голом и отдать две результативные передачи.
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