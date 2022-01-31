"Эвертон" хочет арендовать Йовича

Фото: инстаграм Йовича\Автор неизвестен

"Эвертон" хочет усилить позицию центрального нападающего в последний день январского трансферного окна.

Как сообщает издание The Telegraph, английский клуб обратил свое внимание на форвард мадридского "Реала" и сборной Сербии Луку Йовича.

По информации источника, "ириски" хотят взять нападающего в аренду. Отмечается, что королевский клуб уже одобрил уход сербского футболиста.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 11 матчах "Реала" в Ла Лиге, в которых сумел отметиться одним забитым голом и отдать две результативные передачи.

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