"Эвертон" хочет купить Доста

Форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост в январе может оказаться в "Эвертоне", сообщает ESPN.

По сведениям издания, видеть в своей команде 28-летнего голландца хочет лично главный тренер "ирисок" Рональд Куман.

Стоит отметить, что в контракте Доста прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

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