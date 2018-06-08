"Эвертон" хочет купить итальянского защитника

"Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Болоньи" Адаму Масине, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. При этом, на игрока также претендует "Уотфорд", который готов заплатить за него 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Масина провел за "Болонью" 35 матчей.

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