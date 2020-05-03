"Эвертон" хочет купить капитана "Милана"

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"Эвертон" хочет купить капитана "Милана"

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Милана" Алессио Романьоли, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 35 миллионов евро. Стоит отметить, что игроком также интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 25-летний Романьоли провел за "Милан" 29 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Рому" и "Сампдорию". За сборную Италии сыграл 12 матчей и забил два мяча.

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