"Эвертон" хочет купить капитана "Уотфорда"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "ириски" хотят купить 29-летнего форварда уже в январе. На этом трансфере настаивает новый главный тренер мерсисайдской команды Сэм Эллардайс.

В этом сезоне Дини сыграл за "Уотфорд" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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