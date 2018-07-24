"Эвертон" хочет купить Лукаку

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"Эвертон" хочет купить Лукаку

"Эвертон" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Лацио" Джордану Лукаку, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, ливерпульский клуб рассматривает футболиста в качестве преемника ветерану команды Лейтону Бейнсу. Бельгийцем также интересуются "Лестер" и "Вест Хэм".

Стоит отметить, что Джордан Лукаку является младшим братом нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который ранее играл за "Эвертон".

В прошлом сезоне 23-летний Джордан провел за "Лацио" 44 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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