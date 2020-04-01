"Эвертон" хочет купить Рэмзи и Бэйла этим летом

"Эвертон" в летнее трансферное окно намерен купить полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмзи и форварда "Реала" Гарета Бэйла. Об этом сообщает 90min.com.

По данным источника, президент английского клуба Фархад Монири лично заинтересован в покупке данных футболистов, чтобы вернуть славу клубу. Сами игроки недовольны своим положением в своих командах, поэтому будут не против сменить клуб.

29-летний Рэмзи в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах. Его трансферная стоимость - 35 миллионов евро.