"Эвертон" хочет купить Уэлбека

"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Дэнни Уэлбеку, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, ливерпульский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что ранее "ириски" не сумели договориться о трансфере другого форварда лондонцев Оливье Жиру.

В минувшем сезоне 26-летний Уэлбек провел за "Арсенал" 20 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

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