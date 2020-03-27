"Эвертон" хочет купить защитника "Лилля" Габриэля

"Эвертон" интересуется защитником "Лилля" Габриэлем, передает Sky Sports.

По данным издания, наставник английского клуба Карло Анчелотти планирует усилить оборону, поэтому хочет видеть в составе своей команды французского игрока. Его трансферная стоимость 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в защитнике также заинтересован "Арсенал" и "Ювентус".

23-летний Габриэль в нынешнем сезоне провел 34 матча, отметившись 1 голом.

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