"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" готовы подписать аргентинского фулбека, если тот пойдёт на снижение зарплаты.

Сейчас Рохо зарабатывает в "МЮ" 7 миллионов евро в год.

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