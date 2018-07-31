"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедэвертонмаркос рохо

"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" готовы подписать аргентинского фулбека, если тот пойдёт на снижение зарплаты.

Сейчас Рохо зарабатывает в "МЮ" 7 миллионов евро в год.

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