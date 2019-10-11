"Эвертон" хочет купить защитника "Милана"

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"Эвертон" хочет купить защитника "Милана"

Левый защитник "Милана" Рикардо Родригес стал трансферной целью "Эвертона", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "ириски" видят в швейцарце замену для ветерана Лейтона Бейнса, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Конкуренцию мерсисайдцам могут составить "Шальке" и дортмундская "Боруссия".

Родригес в текущем сезоне проиграл борьбу за место в стартовом составе "Милана" новичку Тео Эрнандесу.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 13 миллионов евро.

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