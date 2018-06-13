"Эвертон" хочет купить защитника сборной Германии

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"Эвертон" хочет купить защитника сборной Германии

"Эвертон" проявляет интерес к левому защитнику "Герты" Марвину Платтенхардту, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент игрок находится в России в расположении сборной Германии и готовится к Чемпионату Мира-2018.

В минувшем сезоне 26-летний Платтенхардт провел за "Герту" 33 матча и отдал 7 результативных передач.

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