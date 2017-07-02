"Эвертон" хочет купить Жиру



"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает The Times.

По сведениям издания, ливерпульский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него более 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется "Вест Хэм".

Впрочем, сам Жиру недавно заявил, что не собирается менять клуб.

В прошлом сезоне 30-летний француз провел за "Арсенал" 39 матчей и забил 16 голов.

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