"Эвертон" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Теги кристал пэласэвертонливерпульуилфрид заа

"Эвертон" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Эвертон" хочет купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "ириски" готовы побороться за 25-летнего ивуарийца с "Ливерпулем", который также претендует на футболиста.

В подписании Заа лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Марку Силва. Сумма возможного трансфера оценивается в 56,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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