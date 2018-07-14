"Эвертон" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Эвертон" хочет купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "ириски" готовы побороться за 25-летнего ивуарийца с "Ливерпулем", который также претендует на футболиста.

В подписании Заа лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Марку Силва. Сумма возможного трансфера оценивается в 56,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru