"Эвертон" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает The Sun, в трансфере игрока лично заинтересован новый наставник "ирисок" Марку Силва. Напомним, что в услугах футболиста также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Арнаутович провел 31 матч, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

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