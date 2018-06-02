"Эвертон" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги марко арнаутовичэвертонвест хэм юнайтед

"Эвертон" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает The Sun, в трансфере игрока лично заинтересован новый наставник "ирисок" Марку Силва. Напомним, что в услугах футболиста также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Арнаутович провел 31 матч, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

Читайте также: Стала известна цель визита Моуринью на матч Австрия - Россия. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов