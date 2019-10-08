"Эвертон" хочет переманить тренера "Аякса"

"Эвертон" рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, руководство "ирисок" может уволить Марку Силву, который работает с командой с мая 2018 года.

Боссы мерсисайдского клуба хотят видеть в тренерском кресле наставника "Аякса" Эрика тен Хага.

По итогам восьми туров "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 7 очков.

Тен Хаг связан с "Аяксом" контрактом до лета 2022 года.

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