"Эвертон" хочет подписать игрока "Фулхэма"

Теги эвертонкарло анчелоттиандре-франк замбо-ангиссафулхэм

"Эвертон" хочет подписать игрока "Фулхэма"Фото: инстаграм Ангисса/Автор неизвестен

Как сообщает The Mirror, главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти лично заинтересован в полузащитнике "Фулхэма" Андре-Франком Замбо Ангисса.

Сообщается, что трансфер может стоить "Эвертону" 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Ангисса провел 34 матча, в которых сделал 3 голевых передачи.

Также не пропустите: "Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ

"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов