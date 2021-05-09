"Эвертон" хочет подписать игрока "Фулхэма"

Фото: инстаграм Ангисса/Автор неизвестен

Как сообщает The Mirror, главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти лично заинтересован в полузащитнике "Фулхэма" Андре-Франком Замбо Ангисса.

Сообщается, что трансфер может стоить "Эвертону" 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Ангисса провел 34 матча, в которых сделал 3 голевых передачи.

Также не пропустите: "Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛ. | http://soccernews.ru