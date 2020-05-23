"Эвертон" хочет подписать капитана ПСЖ

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"Эвертон" хочет подписать капитана ПСЖ

Капитан ПСЖ Тиаго Силва попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает журналист Николо Скира, "ириски" попробуют заполучить 35-летнего защитника, если он не продлит соглашение с парижанами.

Отметим, что контракт Силвы с ПСЖ истекает 30 июня этого года. Напомним, что тренер "Эвертона" Карло Анчелотти ранее возглавлял ПСЖ, поэтому уже работал с бразильцем.

В текущем сезоне Тиаго Силва провел 30 матчей, в которых забил один гол.

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