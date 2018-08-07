"Эвертон" хочет подписать одного из трех защитников "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" проявляет интерес сразу к трем защитникам "Манчестер Юнайтед", информирует teamTALK.

Так, по сведениям источника, "на карандаш" к "ирискам" попали Крис Смоллинг, Виктор Линделеф и Маркос Рохо. Однако заполучить в свои ряды клуб из Эвертона намерен только одного из них.

Контракт Смоллинга с "красными дьяволами" рассчитан до лета следующего года, а Линделефа и Рохо - до окончания сезона 2020/2021.

Напомним, "Эвертон" перехватил трансферную цель "Милана". | soccernews.ru