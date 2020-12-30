"Эвертон" хочет подписать Сами Хедиру

Теги сами хедираэвертонтрансферы

"Эвертон" хочет подписать Сами ХедируХавбек "Ювентуса" Сами Хедира может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку и оказаться в АПЛ.

По информации журналиста Николо Скира, немца хочет подписать "Эвертон". Клуб, якобы, уже обсуждает с игроком детали контракта. Ранее полузащитник не раз заявлял, что хочет попробовать свои силы в Англии.

Стоит отметить, что "Ювентус" не планирует продолжать сотрудничать с 33-летним футболистом и в январе готов отдать его бесплатно в заинтересованную команду. 

В начале сезона в "старой синьоре" уже хотели избавиться он ненужного ветерана. Однако, Хедира потребовал компенсацию в случае досрочного расторжения контракта.

В сезоне 2020/2021 хавбек еще ни разу не вышел на поле в футболке "Юве".

Читать также: Диего Коста может перейти в "Ювентус" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов