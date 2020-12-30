"Эвертон" хочет подписать Сами Хедиру

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку и оказаться в АПЛ.

По информации журналиста Николо Скира, немца хочет подписать "Эвертон". Клуб, якобы, уже обсуждает с игроком детали контракта. Ранее полузащитник не раз заявлял, что хочет попробовать свои силы в Англии.

Стоит отметить, что "Ювентус" не планирует продолжать сотрудничать с 33-летним футболистом и в январе готов отдать его бесплатно в заинтересованную команду.