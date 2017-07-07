"Эвертон" хочет получить за Лукаку более 100 миллионов евро

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"Эвертон" хочет получить за Лукаку более 100 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" не удается договориться по трансферу бельгийского нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб повысил цену на футболиста до 102,6 миллионов евро (90 миллионов фунтов). Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока за 85 миллионов евро.

Напомним, что 24-летним Лукаку также интересуется его бывший клуб "Челси".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Лукаку. | http://soccernews.ru

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