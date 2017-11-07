"Эвертон" хочет пригласить Симеоне

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"Эвертон" хочет пригласить Симеоне

Руководство "Эвертона" определило четырёх кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, владелец "ирисок" Фархад Мошири хочет видеть у руля команды Диего Симеоне из "Атлетико". Если же аргентинского специалиста переманить не удастся, то мерсисайдцы будут выбирать между Сэмом Эллардайсом (безработный), Марку Силвой ("Уотфорд") и Дэвидом Ансуортом (временный наставник "Эвертона").

Напомним, что пост главного тренера "Эвертона" остаётся вакантным после увольнения Рональда Кумана

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