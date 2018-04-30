"Эвертон" хочет продать Руни

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни летом может покинуть клуб.

Как сообщает Mirror, игрок не оправдал ожиданий руководства клуба, которое готово рассмотреть предложения по его трансферу.

Напомним, что Руни вернулся в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

В текущем сезоне Руни провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Руни считает, что его гол лучше, чем мяч Роналду "Ювентусу". | http://soccernews.ru