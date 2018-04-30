"Эвертон" хочет продать Руни
Форвард "Эвертона" Уэйн Руни летом может покинуть клуб.
Как сообщает Mirror, игрок не оправдал ожиданий руководства клуба, которое готово рассмотреть предложения по его трансферу.
Напомним, что Руни вернулся в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
В текущем сезоне Руни провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28