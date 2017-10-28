"Эвертон" хочет продлить Гуйе

"Эвертон" хочет продлить контракт с сенегальским хавбеком Идрисса Гуйе, сообщает Sky Sports.

Детали соглашения, которое готовят "ириски" для 28-летнего футболиста, пока неизвестны.

Гуйе выступает за "Эвертон" с 2016 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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