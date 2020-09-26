"Эвертон" хочет усилиться голкипером "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро, сообщает The Times.

По сведениям издания, "ириски" хотят усилить конкуренцию и подписать качественного стража ворот, чтобы тот боролся за место в стартовом составе с Джорданом Пикфордом.

33-летний аргентинец не против сменить команду, чтобы играть чаще. Его контракт с "МЮ" истекает по окончании сезона.

В прошлом сезоне Ромеро в составе "красных дьяволов" сыграл 17 матчей и пропустил 5 голов. Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

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