"Эвертон" хочет усилиться защитником "Атлетико"
Правый защитник мадридского "Атлетико" Сантьяго Ариас может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации журналиста Николо Скиры, колумбийского фулбека хочет подписать "Эвертон".
Сообщается, что переговоры между клубами о трансфере 28-летнего футболиста уже стартовали.
В прошлом сезоне Ариас сыграл за "Атлетико" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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