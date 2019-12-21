"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей
"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей в матче 18-го тура АПЛ.
Напомним, вчера "канониров" возглавил Микель Артета, а ливерпульский клуб сегодня подписал контракт с Карло Анчелотти. Оба специалиста приступят к своей работе завтра, 22 декабря.
"Эвертон" - "Арсенал" - 0:0
"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Ивоби (Дженк, 11. М.Кин, 80), Делф (М.Кин, 72), Дэйвис, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Давид Луиз, Сака, Нелсон, Торрейра, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 66), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 78).
"Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" располагается на 15 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|18
|23
|10
|Кристал Пэлас
|17
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9