"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей в матче 18-го тура АПЛ.

Напомним, вчера "канониров" возглавил Микель Артета, а ливерпульский клуб сегодня подписал контракт с Карло Анчелотти. Оба специалиста приступят к своей работе завтра, 22 декабря.

"Эвертон" - "Арсенал" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Ивоби (Дженк, 11. М.Кин, 80), Делф (М.Кин, 72), Дэйвис, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Давид Луиз, Сака, Нелсон, Торрейра, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 66), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 78).

"Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" располагается на 15 позиции.

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