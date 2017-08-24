"Эвертон" и "Аустрия" добывают путёвки в групповой этап Лиги Европы
Завершились ещё два матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы. Путёвками в групповую стадию турнира обзавелись английский "Эвертон" и венская "Аустрия". При этом за бортом ЛЕ остались две хорватские команды - "Хайдук" и "Осиек".
"Хайдук" (Хорватия) – "Эвертон" (Англия) - 1:1, первый матч - 0:2.
Голы: Радошевич, 43 - 1:0, Сигурдссон, 46 - 1:1.
"Хайдук": Стипица, Борха Лопес, Нижич, Мемола, Генцоглу, Барри (Ковачевич, 85), Юранович, Влашич (Кожуль, 84), Радошевич, Эрцег, Саид (Тудор, 74).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Мартина, Уильямс, Бешич, Шнайдерлин, Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Дэвис, 72), Руни, Лукман (Леннон, 46).
"Аустрия" (Австрия) – "Осиек" (Хорватия) - 0:1, первый матч – 2:1.
Гол: Бобан, 62 - 0:1.
"Аустрия": Хаджикич, Вестерманн, Мохаммед, Марчинко, Де Паула, Хольцхаузер, Зербест (Заламон, 79), Таджури, Прокоп (Боркович, 90), Пирес, Моншайн (Фризенбихлер, 69).
"Осиек": Маленица, Шкорич, Барач, Баришич, Бочкай, Миоч, Шорша, Мудражия (Шимунец, 84), Пушич (Бобан, 46), Грезда (Гргич, 69), Эюпи.
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