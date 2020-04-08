"Эвертон" и дортмундская "Боруссия" поборются за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Ливерпульский "Эвертон" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к нападающему "Гремио" Эвертону Соаресу, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, английский и немецкий клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия" уже начала переговоры по его трансферу.

24-летний Эвертон выступает за "Гремио" с 2014 года, провел за клуб 179 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2023 года. На Кубке Америки-2019 форвард стал лучшим бомбардиром.

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