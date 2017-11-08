"Эвертон" и Эллардайс не могут договориться по сроку контракта
Известный наставник Сэм Эллардайс, скорее всего, не будет тренировать "Эвертон", сообщает Liverpool Echo.
По сведениям издания, руководство клуба и специалист не могут договориться по сроку контракта. Эллардайс хочет получить долгосрочное соглашение, но клуб против этого.
Таким образом главным тренером "ирисок" может стать Дэвид Ансуорт, который временно возглавил команду после отставки Роналда Кумана.
Не пропустите: Эллардайс отрицает переговоры с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4