"Эвертон" и Эллардайс не могут договориться по сроку контракта

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"Эвертон" и Эллардайс не могут договориться по сроку контракта

Известный наставник Сэм Эллардайс, скорее всего, не будет тренировать "Эвертон", сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, руководство клуба и специалист не могут договориться по сроку контракта. Эллардайс хочет получить долгосрочное соглашение, но клуб против этого.

Таким образом главным тренером "ирисок" может стать Дэвид Ансуорт, который временно возглавил команду после отставки Роналда Кумана.

Не пропустите: Эллардайс отрицает переговоры с "Эвертоном". | http://soccernews.ru

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