"Эвертон" и "Фрайбург" побеждают в Лиге Европы

Завершились три первых матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. "Эвертон" был сильнее "Ружемберока", "Фрайбург" обыграл "Домжале", "Аустрия" и АЕЛ голов не забили.

"Эвертон" (Англия) - "Ружемберок" (Словакия) - 1:0 (0:0)

Гол: Бейнс, 65 - 1:0

"Эвертон": Стекеленбург, Мартина, Кин, Уильямс, Бейнс, Шнейдерлин, Гуйе, Клаассен (Дэвис, 86), Миральяс (Аруна, 82), Калверт-Левин (Сандро, 61), Руни

"Аустрия" (Австрия) - АЕЛ (Кипр) - 0:0

"Фрайбург" (Германия) - "Домжале" (Словения) - 1:0 (1:0)

Гол: Петерсен, 20 - 1:0

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