"Эвертон" и "Лестер" добыли победы в 3-м туре АПЛ

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"Эвертон" и "Лестер" добыли победы в 3-м туре АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 3-го тура чемпионата Англии состоялись ещё пять матчей.

По три очка набрали "Лестер" и "Эвертон", обыгравшие "Норвич" и "Брайтон" соответственно. Ещё в трёх встречах сильнейшего выявить не удалось.

"Астон Вилла" – "Брентфорд" - 1:1

Голы: 0:1 – 7 Тоуни, 1:1 – 13 Буэндиа.

"Астон Вилла": Мартинес, Туанзебе, Конса (Хоз, 89), Таргетт, Буэндиа, Янг (Уоткинс, 79), Эль-Гази, Дуглас Луис, Чуквуэмека (Накамба, 63), Кэш, Ингз.

"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Баптист, 89), Тоуни, Годдос (Висса, 66), Мбемо (Йенсен, 80).


"Брайтон" – "Эвертон" - 0:2

Голы: 0:1 – 41 Грэй, 0:2 – 58, пенальти Кэлверт-Льюин.

"Брайтон": Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Модер (Ричардс, 73), Лаллана (Уэлбек, 59), Биссума, Мак Аллистер (Велтман, 46), Троссард, Мопе.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Динь, Таунсенд, Грэй (Андре Гомеш, 81), Аллан, Дукуре, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 70), Ришарлисон.


"Ньюкасл" – "Саутгемптон" - 2:2

Голы: 1:0 – 55 Уилсон, 1:1 – 74 Эльюнусси, 2:1 – 90 Сен-Максимен, 2:2 – 90+6, пенальти Уорд-Проуз.

"Ньюкасл": Вудмен, Фернандес, Шер, Ласселс, Мерфи, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок (Фрэйзер, 84), Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 69).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Дженепо (Редмонд, 58), Ромеу (Диалло, 88), Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 71).


"Норвич" – "Лестер" - 1:2

Голы: 0:1 – 8 Варди, 1:1 – 44, пенальти Пукки, 1:2 – 76 Олбрайтон.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Рупп, 73), Гилмор (Ида, 79), Рашица, Кэнтуэлл, Пукки (Сарджент, 73).

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Кастань, 11), Амарти, Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Барнс (Ихеаначо, 67), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 86), Варди.


"Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" - 2:2

Голы: 1:0 – 39 Форнальс, 1:1 – 58 Галлахер, 2:1 – 68 Антонио, 2:2 – 70 Галлахер.

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Ярмоленко, 87), Антонио, Бенрахма, Боуэн (Лансини, 79).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке.

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