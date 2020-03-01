"Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Доминик Кэлверт-Льюин, но затем равновесие восстановил Бруну Фернандеш.

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:1)

Голы: Кэлверт-Льюин, 3 - 1:0, Бруну Фернандеш, 31 - 1:1

"Эвертон": Пикфорд, Бейнс, Холгейт, Кин, Коулмэн (Сидибе, 28), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 63), Андре Гомеш (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини (Мата, 72), Фред, Матич, Марсьяль (Уильямс, 89), Гринвуд (Игало, 72).

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