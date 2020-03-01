"Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Доминик Кэлверт-Льюин, но затем равновесие восстановил Бруну Фернандеш.
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:1)
Голы: Кэлверт-Льюин, 3 - 1:0, Бруну Фернандеш, 31 - 1:1
"Эвертон": Пикфорд, Бейнс, Холгейт, Кин, Коулмэн (Сидибе, 28), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 63), Андре Гомеш (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини (Мата, 72), Фред, Матич, Марсьяль (Уильямс, 89), Гринвуд (Игало, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18