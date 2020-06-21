"Эвертон" и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Милана"

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"Эвертон" и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Милана"

"Эвертон" и "Ньюкасл" проявляют интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милана" Франку Кессье, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Милан" оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Напомним, что "Ньюкасл" в ближайшее время может быть продан саудовским инвесторам. Впрочем, сделку еще должно одобрить руководство АПЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний Кессье провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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