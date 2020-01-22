"Ньюкасл" вырвал ничью у "Эвертона", забив 2 гола на 94-й и 95-й минутах
"Эвертон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
Гости забили два гола на последних минутах матча.У хозяев дублем отметился защитник Флориан Лежен.
"Эвертон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:2 (1:0)
Голы: М-з.Кин, 30 - 1:0, Калверт-Льюин, 54 - 2:0, Лежен, 90+4 - 2:1, Лежен, 90+5 - 2:2.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Делф, Уолкотт (Ньясс, 89), Бернард (Дэйвис, 83), М-з.Кин (Коулман, 71), Калверт-Льюин.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Лежен, 70), Фернандес, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон, Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Атсу (Крафт, 63), Жоэлинтон (Шер, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17