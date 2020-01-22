"Ньюкасл" вырвал ничью у "Эвертона", забив 2 гола на 94-й и 95-й минутах

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"Ньюкасл" вырвал ничью у "Эвертона", забив 2 гола на 94-й и 95-й минутах

"Эвертон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в домашнем матче 24-го тура АПЛ.

Гости забили два гола на последних минутах матча.У хозяев дублем отметился защитник Флориан Лежен.

"Эвертон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:2 (1:0)

Голы: М-з.Кин, 30 - 1:0, Калверт-Льюин, 54 - 2:0, Лежен, 90+4 - 2:1, Лежен, 90+5 - 2:2.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Делф, Уолкотт (Ньясс, 89), Бернард (Дэйвис, 83), М-з.Кин (Коулман, 71), Калверт-Льюин.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Лежен, 70), Фернандес, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон, Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Атсу (Крафт, 63), Жоэлинтон (Шер, 78).

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