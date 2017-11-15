"Эвертон" и "Тоттенхэм" поборются за форварда "Бешикташа" Тосуна

Сразу несколько английских клубов проявляют интерес к нападающему "Бешикташа" Дженку Тосуну, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболистом интересуются "Эвертон", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм". Сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов евро.

26-летний Тосун выступает за "Бешикташ" с 2014 года, провел за клуб 132 матча и забил 59 голов.

Не пропустите: Президент "Тоттенхэма" озвучил трансферную стоимость Эриксена. | http://soccernews.ru